Порошенко поговорил с Лукашенко по телефону: известны детали
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
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"Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", – говорится в сообщении.
Кроме того, Порошенко и Лукашенко обсудили проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.
Напомним, 27 февраля Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко актуальные вопросы повестки дня украинско-белорусских отношений.