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Порошенко поговорил с Лукашенко по телефону: известны детали

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Порошенко пообщался с Лукашенко по телефону
Порошенко пообщался с Лукашенко по телефону / unian.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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"Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", – говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Лукашенко обсудили проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.

Напомним, 27 февраля Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Президентом Беларуси Александром Лукашенко актуальные вопросы повестки дня украинско-белорусских отношений.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Беларуси Александр Лукашенко Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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