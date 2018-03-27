Порошенко поговорив з Лукашенком по телефону: відомі деталі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

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"Співрозмовники обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин, зокрема підготовку до проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі восени цього року, який відбудеться в Гомелі. Президенти висловилися за активізацію економічної співпраці між підприємцями обох країн", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Порошенко і Лукашенко обговорили проведення Днів культури України в Білорусі в цьому році.

Нагадаємо, 27 лютого Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин.