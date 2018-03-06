Порошенко поговорил с вице-президентом США: появились детали разговора

Президент Украины Петр Порошенко по телефону пообщался с вице-президентом США Майклом Пенсом. В частности, они обсудили санкции против России и реформы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасности аспектов минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России", – говорится в сообщении.

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При этом Пенс тоже отметил важность сохранения санкций против России в возвращении Крыма Украине. Он отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

Также политики обсудили перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме того, собеседники обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в текущем году.