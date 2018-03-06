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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко поговорив з віце-президентом США: з’явились деталі розмови

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / slovoidilo.ua

Президент України Петро Порошенко по телефону поспілкувався з віце-президентом США Майклом Пенсом. Зокрема, вони обговорили санкції проти Росії та реформи в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

"Порошенко наголосив на важливості подальшого тиску на Росію для забезпечення належного виконання нею безпекових аспектів мінських домовленостей. Він висловив подяку за недавнє рішення президента США Дональда Трампа продовжити на рік відповідні санкції проти Росії", – сказано у повідомленні.

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При цьому Пенс теж наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії до повернення Криму Україні. Він зазначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.

Також політики обговорили перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Крім того, співрозмовники обговорили графік подальших двосторонніх контактів на вищому рівні в поточному році.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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