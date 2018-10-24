Порошенко получил 3,5 миллиона гривен дохода за октябрь

Президент Украины Петр Порошенко в октябре получил 3 516 907 гривен дохода.

Об этом сообщает проект "Точно" от "Радио Свобода", ссылаясь на Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно информации, указанной президентом в сообщении о существенных изменениях, публичное акционерное общество "Международный инвестиционный банк" стало источником дохода в размере 1 316 907 гривен в виде процентов. Официальное наименование этого финансового учреждения было изменено на акционерное общество "Международный инвестиционный банк" еще в начале июня 2018 года.

Публичное акционерное общество закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", владельцем 100% акций которого является Петр Порошенко, стало другим источником дохода в размере 2,2 миллиона гривен.

"Согласно данным из электронной декларации 2017 года, Петр Порошенко является конечным бенефициаром закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссет Кэпитал". Этот фонд, в свою очередь, значится собственником публичного акционерного общества "Международный инвестиционный банк", – говорится в сообщении.