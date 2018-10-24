Порошенко отримав 3,5 мільйони гривень доходу за жовтень

Президент України Петро Порошенко у жовтні отримав 3 516 907 гривень доходу.

Про це повідомляє проект "Точно" від "Радіо Свобода", посилаючись на Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Згідно з інформацією, зазначеною президентом у повідомленні про суттєві зміни, публічне акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" стало джерелом доходу в розмірі 1 316 907 гривень у вигляді процентів. Офіційне найменування цієї фінансової установи було змінене на акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" ще на початку червня 2018 року.

Публічне акціонерне товариство закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", власником 100% акцій якого є Петро Порошенко, стало іншим джерелом доходу в розмірі 2,2 мільйона гривень.

"Згідно з даними з електронної декларації 2017 року, Петро Порошенко є кінцевим бенефіціаром закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессет Кепітал". Цей фонд, в свою чергу, значиться власником публічного акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк", – йдеться у повідомленні.