Порошенко получил "магический" подарок от украинских студентов: фото
Студенты Украинской академии лидерства подарили Президенту Украины Петру Порошенко символическую волшебную палочку.
Подарок Порошенко показал в своем Twitter.
Читайте также: Порошенко вручил награды бойцам, которые возвращали украинские села в прошлом году
"Получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они открыли в Киеве "Мастерскую палочек" и показали: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, готовых действовать", – написал глава государства.
На палочке для украинского лидера написано, что магический предмет предназначен "для защиты страны".
"Помните – страну измененят не палочки, а талантливые украинцы", – добавил Порошенко.
Волшебная палочка для Порошенко
Студенты Украинской академии лидерства открыли в Киеве "Мастерскую палочек"
Выбор редакции
-
Пожар на станции "Левобережная": автомобиль переехал пожарный рукав и превратил его в фонтансегодня , 19:19
-
Россия язвительно отреагировала на солидарность Украины с Британией о выдворении дипломатовсегодня , 18:08
-
"Боснийский" сценарий урегулирования ситуации в Донбассе – на самом деле российский, – экспертсегодня , 17:20