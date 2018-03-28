Порошенко получил "магический" подарок от украинских студентов: фото

Студенты Украинской академии лидерства подарили Президенту Украины Петру Порошенко символическую волшебную палочку.

Подарок Порошенко показал в своем Twitter.

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"Получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они открыли в Киеве "Мастерскую палочек" и показали: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, готовых действовать", – написал глава государства.

На палочке для украинского лидера написано, что магический предмет предназначен "для защиты страны".

"Помните – страну измененят не палочки, а талантливые украинцы", – добавил Порошенко.



Волшебная палочка для Порошенко





Студенты Украинской академии лидерства открыли в Киеве "Мастерскую палочек"