Порошенко отримав "магічний" подарунок від українських студентів: фото

Студенти Української академії лідерства подарували Президенту України Петру Порошенку символічну чарівну паличку.

Подарунок Порошенко показав у своєму Twitter.

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"Отримав від студентів Української академії лідерства незвичайний подарунок. Вони відкрили у Києві "Майстерню чарівних паличок" і показали: навіть найчарівніші палички не варті нічого без активних громадян, готових діяти", – написав глава держави.

На паличці для українського лідера зазначається, що магічний предмет призначено "для захисту країни".

"Пам’ятаймо – країну змінять не чарівні палички, а талановиті українці", – додав Порошенко.



Чарівна паличка для Порошенка





Студенти Української академії лідерства відкрили у Києві "Майстерню чарівних паличок"