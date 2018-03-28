Порошенко отримав "магічний" подарунок від українських студентів: фото
Студенти Української академії лідерства подарували Президенту України Петру Порошенку символічну чарівну паличку.
Подарунок Порошенко показав у своєму Twitter.
Читайте також: Порошенко вручив нагороди бійцям, які повертали українські села минулого року
"Отримав від студентів Української академії лідерства незвичайний подарунок. Вони відкрили у Києві "Майстерню чарівних паличок" і показали: навіть найчарівніші палички не варті нічого без активних громадян, готових діяти", – написав глава держави.
На паличці для українського лідера зазначається, що магічний предмет призначено "для захисту країни".
"Пам’ятаймо – країну змінять не чарівні палички, а талановиті українці", – додав Порошенко.
Чарівна паличка для Порошенка
Студенти Української академії лідерства відкрили у Києві "Майстерню чарівних паличок"
Вибір редакції
-
Пожежа на метро "Лівобережна": авто переїхало пожежний рукав і перетворило його на фонтансьогодні , 19:15
-
Росія уїдливо відреагувала на солідарність України з Британією щодо видворення дипломатівсьогодні , 17:56
-
"Боснійський" сценарій врегулювання ситуації на Донбасі – насправді російський, – експертсьогодні , 17:15