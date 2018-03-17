Порошенко вручив нагороди бійцям, які повертали українські села минулого року

Петро Порошенко нагородив солдатів, які минулого року повертали Новоолександрівку та Катеринівку. Для того, аби віддати відзнаки своїм володарям президент прибув на передову.

У село Катеринівка не приїжджають навіть спостерігачі місії ОБСЄ. Адже звідти до лінії вогню всього один кілометр. Село щодня обстрілюють, а диверсійні групи встановлюють розтяжки та міни.

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До початку лютого 2018 року Катеринівка була у сірій зоні. Тож туди могли потрапити як українські військові, так і бойовики так званої "ЛНР". Аби повернути село Україні бійці почали окопуватися тут ще з 1 січня, згадує Владислав. Те, що Катеринівка і сусідня Новоолександрівка зараз знову з Україною і його заслуга також

Ми таємно зайшли в населені пункти і там обладнали позиції та спостережні пости. Потім ми почали обладнувати позиції для того, щоб повністю закріпитися в населеному пункті. Ми так і не були викриті ворогом до повного оголошення того, що Катеринівка – наш населений пункт,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Операція пройшла без жодного пострілу і втрат. За це Владислав отримав з рук головнокомандувача заслужену відзнаку – орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. А його побратима Володимира нагородили медаллю за військову службу Україні.

"Я сам не можу виконати об’єм задач, який виконує підрозділ. Підрозділ та особовий склад виконують зі мною завдання вже другий рік. Тому я не можу сказати, що це особисто моя нагорода. Тут є заслуга кожного", – наголосив військовослужбовець ЗСУ Володимир.

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Згадали під час нагородження і Сабіну Галицьку. 23-річного медика, яка у лютому загинула, повертаючись з Катеринівки. Туди вона відвозила ліки для тих, у кого проблеми з серцем і гіпертоніків. Коли їхала назад ще з трьома військовими, то в автівку з червоним хрестом влучила протитанкова ракета. Дівчина загинула на місці

Для того, щоб мешканці відчули турботу України, віддала своє життя боєць бригади Сабіна. Вона стала символом. Символом, як українські військовослужбовці ставляться з ризиком для життя, ставляться до захисту, до нужд цивільного населення,

– зауважив Петро Порошенко.

"Ми повертали міста для того, щоб люди дізналися про краще життя. Дізналися про те, що є щось ліпше ніж російський "мир" і "російська весна". Ми їм показали те, що Україна про них піклується і хоче їх повернути до себе. Хоче, щоб вони жили, як люди", – наголосив військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Військові у свою чергу вручили Петру Порошенку нагрудний знак – квітку едельвейс, який слугує символом бригади.