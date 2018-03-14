Із солдатом почесної варти трапився курйоз під час привітання Порошенка з Ван дер Белленом

В середу, 14 березня, під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Петра Порошенка з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом трапився курйозний випадок.

Відповідне відео опублікував в Facebook прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

На опублікованому відео видно, що під час привітання президентів на землю впала шапка одного з солдатів почесної варти. Після завершення офіційної церемонії Порошенко, прямуючи разом із Ван дер Белленом червоною доріжкою, підняв шапку і надягнув її солдатові на голову.

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"Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі. Президент допоміг воїну почесної варти. Дуже по-людськи", – написав Цеголко.

Нагадаємо, під час інавгурації Петра Порошенка знепритомнів вартовий почесного президентського полку Олександр Сікало.