С солдатом почетного караула случился курьез во время встречи Порошенко с Ван дер Белленом

В среду, 14 марта, во время официальной церемонии встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом произошел курьезный случай.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

На опубликованном видео видно, что во время встречи президентов на землю упала шапка одного из солдат почетного караула. После завершения официальной церемонии Порошенко, направляясь вместе с Ван дер Белленом по красной дорожке, поднял шапку и надел ее солдату на голову.

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"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", – написал Цеголко.

Напомним, во время инаугурации Петра Порошенко потерял сознание часовой почетного президентского полка Александр Сикало.