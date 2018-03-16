9 грамів свинцю припасли для кожного, хто прийде до нас із мечем, – Порошенко окупантам з Росії

На даний момент до складу російських окупаційних військ на Сході України входять два армійських корпуси загальною штатною чисельністю 35500 осіб. Вони безпосередньо підпорядковані оперативному командуванню, створеному на базі Восьмої загальновійськової армії Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час свого робочого візиту до Луганської та Донецької областей, де він зустрівся з військовослужбовцями.

Тепер в Росії знають, що ми готові до відсічі, і дев’ять грамів свинцю припасли для кожного, хто прийде до нас із мечем,

– підкреслив Петро Порошенко.

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Він наголосив, що командні посади в цих корпусах з рівня командира взводу, командира роти і далі командира батальйону, бригади обіймають російські кадрові офіцери.

"Всього на окупованих територіях українським військам протистоїть майже сімсот танків; більше тисячі броньованих бойових машин; більше тисячі артилерійських систем та 300 реактивних систем залпового вогню. Вся ця "армада" – поставлена Росією. Найманців готують в російських навчальних центрах в окупованому українському Криму, в Ростовській та Білгородській областях Росії", – також зазначив він.

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Крім того, для вишколу підготовки підрозділів окупаційних військ російське командування створило мережу полігонів в тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини та організувало на них проведення повного комплексу заходів оперативного та бойового тренування.

"Ці заходи проводяться у терміни, встановлені командуванням Південного військового округу Збройних Сил РФ в єдиній, – наголошую, єдиній – системі підготовки військ та штабів російської армії до воєнних дій проти України", – наголосив Президент.