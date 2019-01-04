Порошенко получил сотни миллионов гривен дивидендов от компании, управляющей Roshen

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал информацию о том, что получил дивиденды в размере 548 миллионов 678 тысяч 680 гривен от Rothschild Trust Schweiz AG – трастового управляющего, который руководит корпорацией Roshen.

Глава государства опубликовал сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций 1 января.

Кроме того, согласно декларации, Порошенко получил дивиденды от ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" в размере 24 миллиона 217 тысяч 129 гривен.

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В реестре также зафиксировано, что президент получил от Rothschild Trust Schweiz AG предыдущий транш дивидендов в размере 556 миллионов 742 тысячи 460 гривен, который Порошенко задекларировал 26 декабря 2018 года.

Ранее Rothschild Trust рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за 3 года решил перечислить Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере свыше 556,7 миллиона гривен. Из этой суммы в госбюджет будет уплачено почти 60 миллионов гривен налогов, из них военный сбор составит около 8 миллионов гривен.

Дивиденды, которые поступают теперь за 3 года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства,

– заявили в Администрации Президента.

В заявлении также отмечалось, что часть средств, полученных от Rothschild Trust, будут направлены на благотворительность.

Напомним, Петр Порошенко передал Roshen в доверительную собственность Rothschild после того, как компания не смогла найти покупателя. Липецкая фабрика Roshen, в России, была закрыта в начале 2018 года.