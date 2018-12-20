09:47
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Цифра
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Что скрывается за вывеской "Roshen": детали в цифрах

      258 Читати новину українською

      Корпорация ROSHEN выделит 160 миллионов гривен на второй этап реконструкции Киевской кондитерской фабрики. Немалая сумма. Понятно, что к этим событиям в корпорации имени себя Петр Алексеевич отношения не имеет и не следит за ее развитием из-за занятости. Поэтому – напомним.

      24 место занимает ROSHEN в рейтинге самых мощных кондитерских фабрик мира.

      Читайте также: Сколько заработали руководители антикоррупционных органов: детали в цифрах

      Чистая прибыль якобы бывшей компании гаранта составляет 800 миллионов долларов.

      Прибуток
      Прибыль ROSHEN – 800 миллионов долларов

      В состав компании входят восемь фабрик, на корпорацию работают почти девять тысяч человек. В сеть ROSHEN входят почти 50 фирменных магазинов в пяти регионах Украины. Ежегодно ROSHEN открывает пять или шесть новых фирменных магазинов. Первый – в 2009 году в Киеве.

      Працює
      Восемь фабрик, девять тысяч работников, более 50 магазинов

      В целом в топ-100 крупнейших кондитерских корпораций мира входят три украинских компании: ROSHEN, KONTI, ABK.

      топ-100
      В топ-100 "Рошен" на 24 месте, "Конти" на 43, а "АВК" на 67

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Петр Порошенко Бизнес рейтинги Рошен
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сегодня , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1151
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сегодня , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 503
      Одна история о "Русском мире"
      19 декабря , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 2034
      Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      19 декабря , 21:30 Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      Юлія Михайлова 3909
      Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      19 декабря , 21:00 Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      Яніна Ткачук 70
      Сколько украинцев готовы воевать за Родину в войне с Россией
       21 декабря 2016 , 06:47 2
      Во сколько Украине обходится содержание представительства Президента в Крыму
       10 мая 2016 , 08:27
      От чего отказались россияне из-за кризиса
       24 февраля 2016 , 08:57
      На чем начали экономить россияне из-за санкций
       11 марта 2016 , 08:59
      Сколько стоит наружная политическая реклама кандидатов в президенты: впечатляющая сумма
       9 октября , 07:15
      Сколько законопроектов депутаты могут сдать на макулатуру
       26 октября , 07:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук