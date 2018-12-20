Что скрывается за вывеской "Roshen": детали в цифрах
Корпорация ROSHEN выделит 160 миллионов гривен на второй этап реконструкции Киевской кондитерской фабрики. Немалая сумма. Понятно, что к этим событиям в корпорации имени себя Петр Алексеевич отношения не имеет и не следит за ее развитием из-за занятости. Поэтому – напомним.
24 место занимает ROSHEN в рейтинге самых мощных кондитерских фабрик мира.
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Чистая прибыль якобы бывшей компании гаранта составляет 800 миллионов долларов.
Прибыль ROSHEN – 800 миллионов долларов
В состав компании входят восемь фабрик, на корпорацию работают почти девять тысяч человек. В сеть ROSHEN входят почти 50 фирменных магазинов в пяти регионах Украины. Ежегодно ROSHEN открывает пять или шесть новых фирменных магазинов. Первый – в 2009 году в Киеве.
Восемь фабрик, девять тысяч работников, более 50 магазинов
В целом в топ-100 крупнейших кондитерских корпораций мира входят три украинских компании: ROSHEN, KONTI, ABK.
В топ-100 "Рошен" на 24 месте, "Конти" на 43, а "АВК" на 67
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