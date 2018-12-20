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      Що ховається за вивіскою "Roshen": деталі у цифрах

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      Корпорація ROSHEN виділить 160 мільйонів гривень на другий етап реконструкції Київської кондитерської фабрики. Чимала сума. Зрозуміло, що до цих подій у корпорації імені себе Петро Олексійович відношення не має і не стежить за її розвитком через запрацьованість. Тому – нагадаємо.

      24 місце посідає ROSHEN у рейтингу найпотужнігих кондитерських фабрик світу.

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      Чистий прибуток наче колишньої компанії гаранта складає 800 мільйонів доларів.

      Прибуток
      Прибуток ROSHEN – 800 мільйонів доларів

      До складу компанії входить вісім фабрик, на корпорацію працює майже дев'ять тисяч осіб. До мережі ROSHEN входять майже 50 фірмових магазинів у п'яти регіонах України. Щороку ROSHEN відкриває п'ять чи шість нових фірмових магазинів. Перший – у 2009 році в Києві.

      Працює
      Вісім фабрик, дев'ять тисяч працівників, понад 50 магазинів

      Загалом до топ-100 найпотужніших кондитерських корпорацій світу входить три українські компанії: ROSHEN, KONTI, ABK. 

      топ-100
      У топ-100 "Рошен" на 24 місці, "Конті" на 43, а "АВК" на 67

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Петро Порошенко Бізнес Рошен Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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