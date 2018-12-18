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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Скільки заробили керівники антикорупційних органів: деталі у цифрах

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      Листопад приніс непогані зарплати працівникам антикорупційних органів України. Якщо полічити посаджених топ-корупціонерів неможливо, бо таких фактів просто немає, то оклади очільників антикорупційних структур можна.

      Керівники та антикорупційних відомств, НАБУ НАЗК і ДБР, та їх заступники у листопаді отримали 1 346 123 гривень.

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      Очільник НАБУ Артем Ситник отримав 150 744 тисяч гривень. Його три заступника не опустилися менше 100 тисяч гривень.

      Ситник НАБУ зарплати корупція
      Зарплата заступників керівника НАБУ 

      У керівника НАЗК Олександра Мангула нарахування сягнули 117 тисяч гривень. До слова, його заступниця і попередник на цій посаді пані Корчак збагатилася на 82 841 тисячі гривень.

      Керівник досі незапущеного Державного бюро розслідувань Роман Труба напрацював на 132 тисячі гривень.

      дбр труба корупція набу сап
      Зарплатня Романа Труби

      Чверть мільйона гривень поділили між собою двоє заступників – по 123 414 і 120 607 тисячі гривень.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: НАБУ НАЗК Артем Ситник
      Джерело: 24 канал
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