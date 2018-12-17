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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка

      Вєсті.UA 624 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 17.12 – минулого року генпрокурор Юрій Луценко відпочивав як "звичайний" середній клас на Сейшелах, цього року президентський кум полетів до Шанхаю. Поки українці лякаються рахунків за комунальні послуги, Олег Ляшко знайшов причину дорогого газу.

      Також у випуску: 

      Скільки заробляють антикорупціонери в Україні.

      Теги: Вєсті.UA Юрій Луценко Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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