Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 17.12 – минулого року генпрокурор Юрій Луценко відпочивав як "звичайний" середній клас на Сейшелах, цього року президентський кум полетів до Шанхаю. Поки українці лякаються рахунків за комунальні послуги, Олег Ляшко знайшов причину дорогого газу.
Також у випуску:
Скільки заробляють антикорупціонери в Україні.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі