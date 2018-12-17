Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 17.12 – в прошлом году генпрокурор Юрий Луценко отдыхал как "обычный" средний класс на Сейшелах, в этом году президентский кум улетел в Шанхай. Пока украинцы пугаются счетов в квитанциях за коммунальные услуги, Олег Ляшко нашел причину дорогого газа.

Также в выпуске: Сколько зарабатывают антикоррупционеры в Украине.