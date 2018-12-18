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      Сколько заработали руководители антикоррупционных органов: детали в цифрах

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      Ноябрь принес неплохие зарплаты работникам антикоррупционных органов Украины. Если посчитать посаженных топ-коррупционеров невозможно, потому что таких фактов просто нет, то оклады руководителей антикоррупционных структур можна.

      Руководители и антикоррупционных ведомств, НАБУ, НАПК и ГБР, и их заместители в ноябре получили 1 346 123 гривен.

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      Глава НАБУ Артем Сытник получил 150 744 тысяч гривен. Его три заместителя не опустились менее 100 тысяч гривен.

      Ситник НАБУ зарплати корупція

      Зарплата заместителей руководителя НАБУ

      У руководителя НАПК Александра Мангула начисления достигли 117 тысяч гривен. К слову, его заместитель и предшественник на этом посту госпожа Корчак обогатилась на 82 841 тысячи гривен.

      Руководитель до сих пор незапущенного Государственного бюро расследований Роман Труба наработал на 132 тысячи гривен.

      дбр труба корупція набу сап
      Зарплата Романа Трубы

      Четверть миллиона гривен поделили между собой двое заместителей – по 123 414 и 120 607 тысяч гривен.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Артем Сытник НАПК НАБУ
      Источник: 24 канал
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