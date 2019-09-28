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      Порошенко посетили экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне

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      Порошенко посетили экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне
      Порошенко посетили экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне / Фото со страницы Петра Порошенко

      Супруги Порошенко посетили в Лондоне эк-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Предыдущий президент привез поздравления и футболку с карикатурой, на которой она с перебинтованной ногой.

      Так они решили ее поддержать, сообщил на своей странице в Facebook Петр Порошенко.

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      Что происходило с Гонтаревой за последние недели?

      В конце августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Ее госпитализировали и прооперировали. А в начале сентября машину ее невестки облили бензином и сожгли в центре Киева.

      Чуть позже дом ее семьи в селе Гореничи под Киевом, также сожгли. Сама Гонтарева предполагает, что к этому всему может быть причастен олигарх Игорь Коломойский, ведь она возглавляла Нацбанк во время национализации "ПриватБанка", которым он владел.

      Кроме того, две недели назад ГБР провело обыски в киевской квартире Гонтаревой. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением, когда она возглавляла Нацбанк. В конце августа суд дал разрешение следствию привести Гонтареву на допрос, поскольку она не являлась по повесткам.

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      Черная полоса Валерии Гонтаревой/ инфографика 24 канала

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      Теги: Валерия Гонтарева Петр Порошенко Великобритания Поджог дома Гонтаревой Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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