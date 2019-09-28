Порошенки відвідали ексглаву НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні

Подружжя Порошенків відвідало в Лондоні ексглаву Національного банку України Валерію Гонтареву. Попередній президент привіз їй футболку з карикатурою, на котрій вона з перебинтованою ногою.

Так вони вирішили її підтримати, повідомив на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко.

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Що відбувалося з Гонтаревою за останні тижні?

Наприкінці серпня Гонтареву в Лондоні збив автомобіль. Її госпіталізували і прооперували. А на початку вересня машину її невістки облили бензином і спалили в центрі Києва.

Трохи пізніше будинок її сім'ї в селі Гореничі, що під Києвом, також спалили. Сама Гонтарева припускає, що до цього всього може бути причетний олігарх Ігор Коломойський, адже вона очолювала Нацбанк під час націоналізації "ПриватБанку", яким він володів.

Крім того, два тижні тому ДБР провело обшуки у київській квартирі Гонтаревої. Її підозрюють у зловживанні службовим становищем, коли вона очолювала Нацбанк. Наприкінці серпня суд дав дозвіл слідству привести Гонтареву на допит, оскільки вона не з’являлася за повістками.



Чорна смуга Валерії Гонтаревої/ інфографіка 24 каналу