Порошенко поздравил с 8 марта украинских женщин

Президент Украины Петр Порошенко поздравил женщин с 8 марта – Международным женским днем. К своему поздравлению в Facebook глава государства добавил фото украинской военной с собакой.

"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", – говорится в поздравлении Порошенко.

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К слову, медики Черниговского областного онкологического диспансера поздравили коллег и всех украинок с праздником 8 марта оригинальной музыкальной композицией.