Порошенко привітав із 8 березня українських жінок

Президент України Петро Порошенко привітав жінок з 8 березня – Міжнародним жіночим днем. До свого привітання у Facebook глава держави додав фото української військової із собакою.

"Жінка – символ усього найкращого в нашому житті: доброти й любові, радості й тепла. Завдяки таким жінкам, які є в Україні, та заради них, ми безумовно отримаємо перемогу над ворогом!", – мовиться у привітанні Порошенка.

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До слова, медики Чернігівського обласного онкологічного диспансеру привітали колег та усіх українок зі святом 8 березня оригінальною музичною композицією.