Порошенко позволил выпустить на свободу женщину, обвиняемую в двойном убийстве

Президент Украины Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, приговоренную к пожизненному заключению за убийство двух человек.

Об этом в заявил депутат от БПП Александр Грановский.

"Через 20 лет 2 месяца и 5 дней Любовь Кушинская узнала, что скоро освободится, а точнее в марте 2018 года", – написал нардеп.

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Как рассказал нардеп, Кушинская была осуждена незаконно и отказывалась признать вину, а этого требует процедура прошения о помиловании.

"Люба никого не убивала. Я лично нашел и некоторых судей, которые слушали это дело, прокуроров, которые обвиняли Любу, других свидетелей, поговорил с журналистами", – рассказал Грановский.

Он рассказал, что сам обратился с просьбой к президенту и в комиссию по помилованию.

Любовь Кушинскую обвинили в убийстве двух мужчин в 1997 году. По словам женщины, ее приговор заказал близкий ей человек, который задолжал ей крупную сумму денег. Она была единственной женщиной в Украине, которую приговорили к пожизненному заключению.