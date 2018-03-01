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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко дозволив випустити на волю жінку, звинувачену у подвійному вбивстві

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Любов Кушинська
Любов Кушинська / Фото з соцмереж

Президент України Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, засуджену до довічного ув'язнення за вбивство двох осіб.

Про це у заявив депутат від БПП Олександр Грановський.

"Через 20 років 2 місяці і 5 днів Любов Кушинська дізналася, що скоро звільниться, а точніше в березні 2018 року", – написав нардеп.

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Як розповів нардеп, Кушинська була засуджена незаконно і відмовлялася визнати провину, а цього вимагає процедура прохання про помилування.

"Люба нікого не вбивала. Я особисто знайшов і деяких суддів, які слухали цю справу, прокурорів, які звинувачували Любу, інших свідків, поговорив з журналістами", – розповів Грановський.

Він розповів, що сам звернувся з проханням до президента і до комісії з помилування.

Любов Кушинську звинуватили у вбивстві двох чоловіків у 1997 році. За словами жінки, її вирок замовив близький їй чоловік, який заборгував їй велику суму грошей. Вона була єдиною жінкою в Україні, яку засудили до довічного ув'язнення.

Теги: Новини України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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