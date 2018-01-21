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Українська сторона передала бойовикам терористку, помилувану Порошенком

19:50, 21 січня 1940 Читать новость на русском
Україна передала бойовикам жінку помилувану Порошенком
Україна передала бойовикам жінку помилувану Порошенком / Фото з відкритих джерел

Українська сторона передала на окуповану територію Донбасу помилувану президентом Порошенком жінку в рамках обміну заручниками.

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради, представниця України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, напередодні, Петро Порошенко помилував жінку, яка вчинила серйозний злочин проти держави Україна, для того, щоб так само очікувати, що буде продовжено серйозну роботу щодо звільнення передусім наших військових, яких досить довго утримують на окупованих територіях.

Читайте також: Порошенко зробив рішучу заяву про звільнення полонених

За словами Геращенко, передача відбулася 21 січня на КПВВ "Майорськ" на Донеччині.

Ця жінка звернулася до президента з проханням про помилування, повністю визнала свою провину. Вона отримала важкі каліцтва під час здійснення злочину, в неї ампутовані кінцівки і є немовля. Президент пішов на гуманітарний крок помилування – задля звільнення наших заручників,
– зазначила вона.

Тепер, за словами нардепа, бойовики повинні видати Україні полоненого військовослужбовця Збройних сил України

"У найближчі дні ми чекаємо, згідно досягнутої в рамках роботи гуманітарної Мінської групи домовленості, передачі українській стороні нашого військового. Сорі, сьогодні більше ніяких деталей і прізвищ", – написала вона.

Також Геращенко наголосила, що українська сторона працює над тим, щоб чергова хвиля звільнення заручників відбулася якнайшвидше.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та представниками бойовиків на Донбасі. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків.

Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території. 73 звільнених українці повернулися на підконтрольну Україні територію, лише одна жінка вирішила залишитися на окупованих територіях через родину.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Обмін полоненими АТО Петро Порошенко Ірина Геращенко заручники
Джерело: 24 Канал
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