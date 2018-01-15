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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко помилує жінку, яка вчинила серйозний злочин: Геращенко назвала причину

14:04, сьогодні 2935 Читать новость на русском
Порошенко помилує жінку-злочинця
Порошенко помилує жінку-злочинця / 24 Канал

У понеділок, 15 січня, перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко заявила, що Президент України Петро Порошенко поставив "чітке завдання", щоб між першою і другою хвилею звільнення заручників минуло якомога менше часу.

"Найближчими годинами, найближчим часом Президент України піде на те, що він помилує одну жінку – громадянку К., яка вчинила серйозний злочин проти держави Україна, для того, щоб так само очікувати, що буде продовжено серйозну роботу щодо звільнення передусім наших військових, яких досить довго утримують на окупованих територіях", – розповіла Геращенко.

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У кулуарах парламенту політик уточнила, що "громадянка К." під час скоєння злочину сама завдала собі поранення.

"Вона залишилася ампутантом. У неї є маленька дитина. Президент України піде на такий гуманітарний жест", – зазначила Геращенко.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Ірина Геращенко заручники Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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