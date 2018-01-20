Порошенко зробив рішучу заяву про звільнення полонених

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова до рішучих кроків щодо визволення українських заручників із полону.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з главою УПЦ МП Онуфрієм та віце-спікером представником Президента у Тристоронній контактній групі Іриною Геращенко.

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За словами українського президента, він вітатиме допомогу Церкви, якщо та докладеться до звільнення політичних в’язнів, які перебувають на території Росії.

Порошенко наголосив, що "Україна готова до рішучих кроків щодо повернення наших хлопців та дівчат додому".

Ми готові до рішучих кроків, щоб нарешті повернути наших хлопців та дівчат додому pic.twitter.com/oRIYGw7qAT — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 січня 2018 р.

У прес-службі президента кажуть, що предстоятель УПЦ МП Онуфрій пообіцяв "робити усе від нього залежне для подальшого звільнення українців".

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та представниками бойовиків на Донбасі. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків.



Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території. 73 звільнених українці повернулися на підконтрольну Україні територію, лише одна жінка вирішила залишитися на окупованих територіях через родину.