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Порошенко зробив рішучу заяву про звільнення полонених

21:23, 20 січня 1804 Читать новость на русском
Порошенко зустрівся з главою УПЦ МП
Порошенко зустрівся з главою УПЦ МП / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова до рішучих кроків щодо визволення українських заручників із полону.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з главою УПЦ МП Онуфрієм та віце-спікером представником Президента у Тристоронній контактній групі Іриною Геращенко.

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За словами українського президента, він вітатиме допомогу Церкви, якщо та докладеться до звільнення політичних в’язнів, які перебувають на території Росії.

Порошенко наголосив, що "Україна готова до рішучих кроків щодо повернення наших хлопців та дівчат додому".

У прес-службі президента кажуть, що предстоятель УПЦ МП Онуфрій пообіцяв "робити усе від нього залежне для подальшого звільнення українців".

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та представниками бойовиків на Донбасі. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків.

Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території. 73 звільнених українці повернулися на підконтрольну Україні територію, лише одна жінка вирішила залишитися на окупованих територіях через родину.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко УПЦ МП заручники Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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