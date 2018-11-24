16:14
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019

      Порошенко предлагали за Крым огромные деньги, – Гримчак

      512 Читати новину українською
      Кремль предлагал Порошенко огромные деньги за Крым
      Кремль предлагал Порошенко огромные деньги за Крым / Фото из открытых источников

      Кремль пытался купить Президента Украины Петра Порошенко, чтобы решить вопрос аннексированного Крыма. За полуостров главе государства предлагали большую сумму, чем годовой бюджет Украины.

      Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Фактам".

      Читайте также: "Крым – это наше": Путин сделал новое циничное заявление относительно аннексии полуострова

      Он отметил, что в России недавно и действительно были разговоры о том, что Кремль готов вернуть оккупированный Донбасс, но при условии, что Украина отдаст Крым.

      "Такая информация действительно есть. Но это показывает, что все разговоры Москвы о решении вопросов с Крымом более желаемые, чем есть на самом деле. Реальность же такова, что на сегодняшний день Крым не признан территорией РФ. Я даже больше скажу: последние заявления наших западных партнеров, в том числе и США, говорят, что санкции будут продлены до момента выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – отметил чиновник.

      По его словам, позиции России сейчас достаточно слабы, ведь Запад не намерен ослаблять или снимать санкции с Москвы.

      Кроме того, министр рассказал, что Порошенко за Крым предлагали миллиарды долларов.

      Насколько мне известно, для решения вопроса относительно Крыма президенту Украины Петру Порошенко даже деньги предлагали. Причем огромные. Условно говоря, больше годового бюджета Украины. Но на это не пошли, поэтому сегодня Кремль ожидает смену власти в нашей стране, чтобы попытаться "закрыть" вопрос,
      – рассказал Гримчак.

      Напомним, ранее экс-советник Владимира Путина, политолог и экономист Андрей Илларион рассказал, что Россия тратит на содержание аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса около 4 миллиардов долларов в год, что не сильно влияет на ее экономику.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Юрий Гримчак Деньги Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      сегодня , 16:00 Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      Блог Медіа 22
      "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      сегодня , 15:00 "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      Віталій Дейнега 148
      Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      сегодня , 14:10 Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      Сергій Фурса 298
      Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      сегодня , 13:02 Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      Юлія Михайлова 2313
      Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      сегодня , 12:01 Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      Артем Овдієнко 2073
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
       7 апреля , 10:03
      Боевики "ЛНР" готовятся отбивать "наступление ВСУ", – ИС
       15 января , 11:22
      75 киевских мостов находятся в предаварийном состоянии
       31 июля , 10:18
      Украина – Словакия: Шевченко может сделать 3 изменения в составе – названы кандидаты на основу
       8 сентября , 22:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук