Порошенко представит законопроект относительно прав ЛГБТ-украинцев, – евродепутат
Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит проект закона о равных правах. Документ будет касаться прав украинцев-членов ЛГБТ-сообщества.
Об этом 17 июня в Киеве после завершения Марша равенства рассказала депутат Европарламента Ребекка Хармс, сообщает "Интерфакс-Украина".
Отметим, ранее Хармс высоко оценила работу правоохранительных органов и государственных институтов во время Марша равенства в Киеве.
Читайте также: После столкновений и многочисленных задержаний в Киеве завершился Марш равенства: фото и видео
Сегодня утром мне позвонили с Банковой (Администрация Президента Украины), и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш (равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве) с государственными институтами, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе,
– рассказала евродепутат.
Она также подчеркнула, что приветствует это решение Порошенко и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.
В свою очередь советник еродепутата Максим Эристави уточнил в комментарии изданию, что Порошенко через главу своей администрации проинформировал Хармс о своей законодательной инициативе, которая "коснутся и прав ЛГБТ-украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".
К слову, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "Киевпрайд-2018". Перед началом акции ее противники устроили стычки с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек, некоторые из них получили травмы.
Выбор редакции
-
Притула рассказал трогательную историю о парне, который пожертвовал для армии целую "квартиру"сегодня, 14:47
-
Как сегодня живут люди в оккупированном Донецке: напряжение, залпы артиллерии и орки-патрулисегодня, 14:04
-
В сети разгорелся скандал вокруг бойца АТО, который фанатеет от России и ее футболистовсегодня, 12:40