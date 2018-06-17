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Порошенко представит законопроект относительно прав ЛГБТ-украинцев, – евродепутат

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Порошенко представит законопроект о равных правах
Порошенко представит законопроект о равных правах / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит проект закона о равных правах. Документ будет касаться прав украинцев-членов ЛГБТ-сообщества.

Об этом 17 июня в Киеве после завершения Марша равенства рассказала депутат Европарламента Ребекка Хармс, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, ранее Хармс высоко оценила работу правоохранительных органов и государственных институтов во время Марша равенства в Киеве.

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Сегодня утром мне позвонили с Банковой (Администрация Президента Украины), и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш (равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве) с государственными институтами, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе,
– рассказала евродепутат.

Она также подчеркнула, что приветствует это решение Порошенко и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

В свою очередь советник еродепутата Максим Эристави уточнил в комментарии изданию, что Порошенко через главу своей администрации проинформировал Хармс о своей законодательной инициативе, которая "коснутся и прав ЛГБТ-украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".

К слову, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "Киевпрайд-2018". Перед началом акции ее противники устроили стычки с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек, некоторые из них получили травмы.

Теги: Новости Украины Новости политики Европа Европарламент ЛГБТ Законодательство Законопроект Петр Порошенко Евросоюз
Источник: 24 Канал
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