Порошенко представить законопроект щодо прав ЛГБТ-українців, – євродепутатка
Президент України Петро Порошенко на наступному тижні представить проект закону про рівні права. Документ стосуватиметься прав українців-членів ЛГБТ-спільноти.
Про це 17 червня у Києві після завершення Маршу рівності розповіла депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначимо, раніше Хармс високо оцінила роботу правоохоронних органів та державних інституцій під час Маршу рівності у Києві.
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Сьогодні вранці мені зателефонували з Банкової (Адміністрація Президента України) і президент Порошенко поінформував мене, що він не тільки підтримає Марш (рівності, організований ЛГБТ-спільнотою в Києві) з державними інституціями, а й збирається представити проект закону про рівні правах на наступному тижні,
– розповіла євродепутатка.
Вона також наголосила, що вітає це рішення Порошенка і розцінює його як значний крок на підтримку демократичного розвитку України.
У свою чергу радник єродепутатки Максим Еріставі уточнив у коментарі виданню, що Порошенко через главу своєї адміністрації поінформував Хармс про свою законодавчу ініціативу, яка "стосуватимуться і прав ЛГБТ-українців у межах європейських законодавчих стандартів".
До слова, 17 червня у Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд-2018". Перед початком акції її противники влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми.
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