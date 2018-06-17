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Порошенко представить законопроект щодо прав ЛГБТ-українців, – євродепутатка

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Порошенко представить законопроект про рівні права
Порошенко представить законопроект про рівні права / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко на наступному тижні представить проект закону про рівні права. Документ стосуватиметься прав українців-членів ЛГБТ-спільноти.

Про це 17 червня у Києві після завершення Маршу рівності розповіла депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, раніше Хармс високо оцінила роботу правоохоронних органів та державних інституцій під час Маршу рівності у Києві.

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Сьогодні вранці мені зателефонували з Банкової (Адміністрація Президента України) і президент Порошенко поінформував мене, що він не тільки підтримає Марш (рівності, організований ЛГБТ-спільнотою в Києві) з державними інституціями, а й збирається представити проект закону про рівні правах на наступному тижні,
– розповіла євродепутатка.

Вона також наголосила, що вітає це рішення Порошенка і розцінює його як значний крок на підтримку демократичного розвитку України.

У свою чергу радник єродепутатки Максим Еріставі уточнив у коментарі виданню, що Порошенко через главу своєї адміністрації поінформував Хармс про свою законодавчу ініціативу, яка "стосуватимуться і прав ЛГБТ-українців у межах європейських законодавчих стандартів".

До слова, 17 червня у Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд-2018". Перед початком акції її противники влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Законопроект Законодавство ЛГБТ Європарламент Європа Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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