12:46
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Порошенко продал Сумщину пророссийским силам, – Мишель Терещенко

      168 Читати новину українською
      Мишель Терещенко
      Мишель Терещенко / infolainer.top

      Есть ощущение, что глуховчане живут под оккупацией.

      Городской голова Глухова на Сумщине Мишель Терещенко считает, что президент предал идеалы Майдана и "так же, как его предшественники, продал Сумщину пророссийским силам". Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

      "Губернатор Сумской области, подчинен одиозному нардепу Деркачу, работает только в интересах олигархов. В области почти 90% собственности находится в руках пророссийских или российских сил", – сказал Терещенко.

      Андрей Деркач – народный депутат, внефракционный. Голосовал за диктаторские законы 16 января.

      По словам кандидата в президенты Украины Андрея Садового, сегодня Мишель вместе с местной ячейкой "Самопомочі" ведут очень неравную борьбу с Деркачом, на стороне которого Администрация Президента, областная и районная госадминистрации, все силовые органы.

      Напомним, городской голова Глухова на Сумщине, потомок рода предпринимателей и меценатов Мишель Терещенко заявил, что будет поддерживать кандидатуру Андрея Садового на президентских выборах 31 марта.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Андрей Садовой Мишель Терещенко Сумы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова
      сегодня , 12:17 "Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова
      77
      Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      сегодня , 12:02 Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      Олександр Гаврутенко 114
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      357
      Усику – 32: главные цитаты боксера о любви к Украине, вере в Бога и чей Крым
      сегодня , 11:00 Усику – 32: главные цитаты боксера о любви к Украине, вере в Бога и чей Крым
      107
      Безопасная школа: как будут наказывать за буллинг детей
      сегодня , 09:01 Безопасная школа: как будут наказывать за буллинг детей
      Ірина Поліщук 844
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Москва расценит военное нападение на Беларусь как нападение на Россию, – посол РФ
       22 октября 2018 , 03:32
      В одну Дуду: почему президент Польши тоже против "бандеровцев"?
       9 февраля 2018 , 12:06
      Завтра в Киеве форум о будущем молодежи начнется с пробежки с Садовым
       14 декабря 2018 , 15:06
      Экологические обещания стали новой наживкой для избирателей
       6 декабря 2018 , 14:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук