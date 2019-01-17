Порошенко продал Сумщину пророссийским силам, – Мишель Терещенко

Есть ощущение, что глуховчане живут под оккупацией.

Городской голова Глухова на Сумщине Мишель Терещенко считает, что президент предал идеалы Майдана и "так же, как его предшественники, продал Сумщину пророссийским силам". Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

"Губернатор Сумской области, подчинен одиозному нардепу Деркачу, работает только в интересах олигархов. В области почти 90% собственности находится в руках пророссийских или российских сил", – сказал Терещенко.

Андрей Деркач – народный депутат, внефракционный. Голосовал за диктаторские законы 16 января.

По словам кандидата в президенты Украины Андрея Садового, сегодня Мишель вместе с местной ячейкой "Самопомочі" ведут очень неравную борьбу с Деркачом, на стороне которого Администрация Президента, областная и районная госадминистрации, все силовые органы.

Напомним, городской голова Глухова на Сумщине, потомок рода предпринимателей и меценатов Мишель Терещенко заявил, что будет поддерживать кандидатуру Андрея Садового на президентских выборах 31 марта.