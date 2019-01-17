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      Порошенко продав Сумщину проросійським силам, – Мішель Терещенко

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      Мішель Терещенко
      Мішель Терещенко / infolainer.top

      Є відчуття, що глухівчани живуть під окупацією.

      Міський голова Глухова на Сумщині Мішель Терещенко вважає, що президент зрадив ідеали Майдану і "так само, як його попередники, продав Сумщину проросійським силам". Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

      "Губернатор Сумської області, підпорядкований одіозному нардепу Деркачу, працює лише в інтересах олігархів. В області майже 90% власності перебуває в руках проросійських або безпосередньо російських сил", – сказав Терещенко.

      Андрій Деркач – народний депутат, позафракційний. Голосував за диктаторські закони 16 січня.

      За словами кандидата у президенти України Андрія Садового, сьогодні Мішель разом з місцевим осередком "Самопомочі" ведуть дуже нерівну боротьбу з Деркачем, на боці якого Адміністрація Президента, обласна та районна держадміністрації, всі силові органи.

      Нагадаємо, міський голова Глухова на Сумщині, нащадок роду підприємців та меценатів Мішель Терещенко заявив, що підтримуватиме кандидатуру Андрія Садового на президентських виборах 31 березня.

      Теги: Новини політики Суми Мішель Терещенко Андрій Садовий Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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