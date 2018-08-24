Порошенко провел телефонный разговор с президентом Финляндии

В ходе телефонного разговора президент Финляндии Саули Ниинисте поздравил Президента Украины Петра Порошенко и украинский народ с Днем Независимости. Также лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы.

Об этом сообщило официальное интернет-представительство Президента Украины.

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Отмечается, что президенты обеих стран обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в частности согласовали сроки последующих контактов на высшем уровне.

Президенты обсудили вопросы обеспечения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и необходимые шаги, которые нужно сделать в этом направлении.

Также лидеры обсудили важность освобождения украинских заложников и политических заключенных, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях и в России, в частности немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Петр Порошенко поздравил Саули Ниинисте с 70-летним юбилеем и поблагодарил за значительный личный вклад в обеспечение последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.