Порошенко провів телефонну розмову з президентом Фінляндії

В ході телефонної розмови президент Фінляндії Саулі Нііністьо привітав Президента України Петра Порошенка та український народ із Днем Незалежності. Також лідери обох країн обговорили актуальні питання.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Президента України.

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Зазначається, що президенти обох країн обговорили питання двостороннього порядку денного, зокрема узгодили терміни наступних контактів на найвищому рівні.

Президенти обговорили питання забезпечення прогресу у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі та необхідні кроки, які потрібно зробити в цьому напрямку.

Також лідери обговорили важливість звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях та в Росії, зокрема негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Петро Порошенко привітав Саулі Нііністьо з 70-річним ювілеєм та подякував за значний особистий внесок у забезпечення послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.