Порошенко провел телефонный разговор с Вакарчуком: известные детали

Президент Украины Петр Порошенко звонил музыканту, лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Во время разговора мужчины не обошли и тему политики.

Об этом рассказывает журналистка Соня Кошкина в своей статье на LB.ua.

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Она отметила, что разговор состоялся 14 мая, когда Порошенко позвонил Вакарчуку, чтобы поздравить его с Днем рождения.

Якобы в телефонном разговоре первый (Вакарчук, –"24") дал четко понять второму (Порошенко, – "24"), что выдвигаться не планирует. Безусловно, дословное содержание беседы известно лишь им двоим, но источники в АП пересказывают ее суть именно так,

– рассказала журналистка.

Кроме того, Кошкина отметила, что сейчас "спал накал страстей" по поводу возможного выдвижения Вакарчука на выборах, так как он сам не имеет желания идти в президенты Украины.

К слову, согласно социологическим опросам, действующий глава государства Петр Порошенко стал бы только четвертым в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле 2018 года и в них принимали бы участие актер Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.