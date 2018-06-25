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Порошенко мав телефонну розмову з Вакарчуком: відомі деталі

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Порошекно говорив по-телефону з Вакарчуком
Порошекно говорив по-телефону з Вакарчуком / Колаж 24 Каналу

Президент України Петро Порошенко телефонував до музиканта, лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Під час розмови чоловіки не оминули і тему політики.

Про це розповідає журналістка Соня Кошкіна в своїй статті на LB.ua.

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Вона зазначила, що розмова відбулася 14 травня, коли Порошенко зателефонував Вакарчуку, аби привітати його з Днем народження.

Нібито в телефонній розмові перший (Вакарчук, "24") дав чітко зрозуміти другому (Порошенку,  "24"), що висуватися не планує. Безумовно, дослівний зміст бесіди відомо лише їм двом, але джерела в АП переказують її суть саме так,
– розповіла журналістка.

Окрім того, Кошкіна зауважила, що зараз "впало загострення пристрастей" щодо ймовірного висунення Вакарчука на виборах, адже він сам не має бажання йти у президенти України.

До слова, згідно із соціологічним опитуванням, чинний глава держави Петро Порошенко став би лише четвертим у першому турі президентських виборів, якби вони відбулися у квітні 2018 року і в них брали б участь актор Володимир Зеленський та музикант Святослав Вакарчук.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Святослав Вакарчук Президент України
Джерело: 24 Канал
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