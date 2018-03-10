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Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами

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Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами
Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами. Встреча состоялась 9 марта. Организатором выступил советник президента, помощник главы Минобороны Юрий Бирюков.

Кроме Бирюкова на встрече были Мирослав Олешко, Александр Нойнец ("Петр и Мазепа"), Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Гарик Корогодский, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов.

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Итоги встречи блогеры пишут в соцсетях.

Так, Бирюков отчитался, что во время встречи, которая длилась 2 часа, были "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видоеблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента".

А Виктор Трегубов сообщил, что во время встречи Порошенко заявил, "что верит в победу на следующих президентских", а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа".

При этом Алексей Петров рассказал, что встреча была "формально закрытой — никаких средств аудио- или видеозаписи, ни одного журналиста и фотографа". По его словам, на встрече присутствовала и супруга президента Марина, а сам глава государства был одет неформально — "джинсы, свитер, туфли".

Это уже вторая встреча Порошенко с блогерами, предыдущая была 2 года назад. На нынешнюю встречу реагируют в сети, отмечая, что большинство присутствующих на ней "блогеров" не слишком известны.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Медиа
Источник: 24 Канал
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