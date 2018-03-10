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Порошенко провів закриту зустріч з українськими блогерами

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Порошенко провів закриту зустріч з українськими блогерами
Порошенко провів закриту зустріч з українськими блогерами / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко провів закриту зустріч з українськими блогерами. Зустріч пройшла 9 березня. Організатором виступив радник президента, помічник глави Міноборони Юрій Бірюков.

Окрім Бірюкова на зустрічі були Мирослав Олешко, Олександр Нойнєц ("Петр и Мазепа"), Ігор Бігдан, Віктор Трегубов, Гарік Корогодський, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Олексій Петров, Олена Монова, Юрій Гудименко, Мартін Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Пилип Духлій, Дана Ярова, Роман Донік, Денис П'ятигорець та Віктор Пузанов.

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Підсумки зустрічі блогери пишуть у соцмережах.

Так, Бірюков прозвітував, що під час зустрічі, яка тривала 2 години, було "напрацьовано ідеї зі взаємодії, щодо виходу відоеблогів на ТБ, щодо підтримки ініціатив президента".

А Віктор Трегубов повідомив, що під час зустрічі Порошенко заявив, "що вірить у перемогу на наступних президентських", а також "пообіцяв, що буде весело" і скоро будуть "нові голосні затримання і посадки", а також що "журиться через недостатнє просування позитиву у медіа".

При цьому Олексій Петров розповів, що зустріч була "формально закритою - жодних засобів аудіо- чи відеозапису, жодного журналіста і фотографа". За його словами, на зустрічі була присутня і дружина президента Марина, а сам глава держави був одягнений неформально – "джинси, світер, туфлі".

Це вже друга зустріч Порошенка із блогерами, попередня була 2 роки тому. На нинішню зустріч реагують у мережі, зазначаючи, що більшість присутніх на ній "блогерів" не дуже відомі.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Медіа
Джерело: 24 Канал
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