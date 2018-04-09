Порошенко проводит переговоры в Стамбуле
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 9 апреля, проводит встречу в Стамбуле.
Об этом в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Он отметил, что Порошенко проводит переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
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Источник: 24 Канал
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