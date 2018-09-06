Порошенко проводит встречу с фракцией БПП и правительством в "Залесье"
Вечером 6 сентября президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с фракцией Блок Петра Порошенко и представителями правительства в резиденции "Залесье" под Киевом.
Об этом сообщает "Громадське".
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Отмечается, что в 20:00 в государственной резиденции "Залесье" прибывали автомобили народных депутатов от Блока Петра Порошенко.
Перед въездом в резиденцию автомобили проверяли сотрудники Управления государственной охраны и Национальной полиции сверяя прибывших со списками приглашенных. Поэтому на подъезде к резиденции образовалась длинная колонна автомобилей.
Автомобили проверяли сотрудники Управления государственной охраны
Источник: 24 Канал
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