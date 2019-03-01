Порошенко пытается украсть треть военного бюджета 2019 года, – Сенченко

Не только окружение президента, но и сам гарант занимается коррупцией на военных заказах. Только на закупке ракетных катеров Порошенко пытается украсть треть военного бюджета 2019 года.

Об этом написал в Facebook глава Всеукраинского движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, лично Верховный главнокомандующий Петр Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров "Лань" по цене 3,8 млрд грн или 140 млн долл. за единицу.

Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 млн долл.

То есть лично Президент Украины, Верховный главнокомандующий ее вооруженными силами (ВСУ), пытается только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год,

– возмутился Андрей Сенченко.

Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих ВСУ и других вооруженных формирований, отмечает правозащитник.

Так, по указанию Петра Порошенко, правительство привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018. Военнослужащий ВСУ, СБУ, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований каждый месяц недополучает, а Петр Порошенко и его подельники на этом экономят деньги на коррупционные сделки, отметил Андрей Сенченко.

Он также обидно отметил, что значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 год уже запланирована к хищению. Один пример: государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс может стоить максимум 50-60 тыс. долл. или где-то на уровне 1,5 млн грн за один комплекс, а собираются его поставлять армии по 9 млн грн или 333 тыс. долл. США за единицу, возмутился правозащитник. Это в шесть раз дороже.

"И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!", – подытожил Андрей Сенченко.