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      Порошенко пытается украсть треть военного бюджета 2019 года, – Сенченко

      237 Читати новину українською
      Андрей Сенченко
      Андрей Сенченко / youtube.com

      Не только окружение президента, но и сам гарант занимается коррупцией на военных заказах. Только на закупке ракетных катеров Порошенко пытается украсть треть военного бюджета 2019 года.

      Об этом написал в Facebook глава Всеукраинского движения "Сила права" Андрей Сенченко.

      По его словам, лично Верховный главнокомандующий Петр Порошенко уже дважды пытался руками военных протолкнуть в государственный оборонный заказ закупку партии из десяти ракетных катеров "Лань" по цене 3,8 млрд грн или 140 млн долл. за единицу.

      Для сравнения: шведский ракетный катер Skjold, в зависимости от комплектации, стоит от 20 до 30 млн долл.

      То есть лично Президент Украины, Верховный главнокомандующий ее вооруженными силами (ВСУ), пытается только на этом контракте за 2-3 года украсть около 1,2 миллиарда долларов США, что составляет 30% военного бюджета на 2019 год,
      – возмутился Андрей Сенченко.

      Именно для финансирования таких коррупционных сделок недавно состоялась манипуляция с зарплатой военнослужащих ВСУ и других вооруженных формирований, отмечает правозащитник.

      Так, по указанию Петра Порошенко, правительство привязало денежные выплаты военнослужащим в 2019 году не к прожиточному минимуму, установленному на 1 января 2019 года, а к установленному на 1 января 2018. Военнослужащий ВСУ, СБУ, разведки, Национальной гвардии и других вооруженных формирований каждый месяц недополучает, а Петр Порошенко и его подельники на этом экономят деньги на коррупционные сделки, отметил Андрей Сенченко.

      Он также обидно отметил, что значительная часть оборонного бюджета страны на 2019 год уже запланирована к хищению. Один пример: государственным оборонным заказом на текущий год предусмотрена закупка партии мобильных банно-прачечных комплексов на шасси КрАЗ. Комплекс может стоить максимум 50-60 тыс. долл. или где-то на уровне 1,5 млн грн за один комплекс, а собираются его поставлять армии по 9 млн грн или 333 тыс. долл. США за единицу, возмутился правозащитник. Это в шесть раз дороже.

      "И это за наши с вами деньги, за тот же военный налог, которым каждый гражданин дополнительно поддерживает армию в трудные для страны времена!", – подытожил Андрей Сенченко.

      blog_ava
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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Вооруженные силы Украины Коррупция Деньги
      Источник: 24 Канал
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