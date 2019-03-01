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      Порошенко намагається вкрасти третину військового бюджету 2019 року, – Сенченко

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      Андрій Сенченко
      Андрій Сенченко / youtube.com

      Не лише оточення президента, а й сам гарант займається корупцією на воєнних замовленнях. Лише на закупівлі ракетних катерів Порошенко намагається вкрасти третину воєнного бюджету 2019 року.

      Про це написав у Facebook глава Всеукраїнського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

      За його словами, особисто Верховний головнокомандувач Петро Порошенко вже двічі намагався руками військових проштовхнути до державного оборонного замовлення закупівлю партії з десяти ракетних катерів "Лань" за ціною 3,8 млрд грн або 140 млн дол. за одиницю.

      Для порівняння: шведський ракетний катер Skjold, залежно від комплектації, коштує від 20 до 30 млн дол.

      Тобто особисто Президент України, Верховний головнокомандувач її Збройними Силами (ЗСУ), намагається лише на цьому контракті за 2-3 роки вкрасти біля 1,2 мільярда доларів США, що дорівнює 30% воєнного бюджету на 2019 рік,
      – обурився Андрій Сенченко.

      Саме задля фінансування таких корупційних оборудок нещодавно відбулась маніпуляція з зарплатнею військовослужбовців ЗСУ та інших збройних формувань, зазначає правозахисник.

      Так, за вказівкою Петра Порошенка, уряд прив‘язав грошові виплати військовослужбовцям у 2019 році не до прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 2019 року, а до встановленого на 1 січня 2018-го. Військовослужбовець ЗСУ, СБУ, розвідки, Національної гвардії та інших збройних формувань кожного місяця недоотримує, а Петро Порошенко та його подільники на цьому заощаджують гроші на корупційні оборудки, наголосив Андрій Сенченко.

      Він також прикро зауважив, що значна частина оборонного бюджету країни на 2019 рік вже запланована до розкрадання. Один приклад: державним оборонним замовленням на поточний рік передбачена закупівля партії мобільних банно-пральних комплексів на шасі КрАЗ. Комплекс може коштувати максимум 50-60 тис. дол. або десь на рівні 1,5 млн грн за один комплекс, а збираються його постачати армії за 9 млн грн або 333 тис. дол. США за одиницю, обурився правозахисник. Це в шість разів дорожче.

      "І це за наші з вами гроші, за той самий воєнний податок, яким кожен громадянин додатково підтримує армію в скрутні для країни часи!", – підсумував Андрій Сенченко.

      blog_ava
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      Теги: Петро Порошенко Новини політики Збройні сили України Гроші Корупція
      Джерело: 24 Канал
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