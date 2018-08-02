Порошенко рассказал, что способствует безопасности в Черноморском регионе
Международные учения "Noble Partner 2018", которые проходят в Грузии, и в которых принимают участие украинские военнослужащие, и "Sea Breeze 2018", которые недавно проходили в Украине, способствуют поддержанию стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
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Так, глава государства напомнил, что украинские военные принимают участие в учениях НАТО "Noble Partner 2018", которые 1 августа начались в Грузии.
Учения "Noble Partner 2018", как и "Sea Breeze 2018", которые недавно проходили в Украине, делают важный вклад в поддержку стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе,
– подчеркнул Порошенко.
Президент подчеркнул, что и Украина, и Грузия сполна ощутили военную агрессию России, поэтому повышение готовности и совместимости со странами-членами и странами-партнерами НАТО является чрезвычайно важным для Вооруженных Сил.
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