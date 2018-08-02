Порошенко розповів, що сприяє безпеці в Чорноморському регіоні
Міжнародні навчання "Noble Partner 2018", які проходять у Грузії, і в яких беруть участь українські військовослужбовці, та "See Breeze 2018", які нещодавно проходили в Україні сприяють підтримці стабільного та безпечного середовища у Чорноморському регіоні.
Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
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Так, глава держави нагадав, що українські військові беруть участь у навчаннях НАТО "Noble Partner 2018", які 1 серпня розпочалися у Грузії.
Навчання "Noble Partner 2018", як і "See Breeze 2018", які нещодавно проходили в Україні, роблять важливий внесок у підтримку стабільного та безпечного середовища в Чорноморському регіоні,
– наголосив Порошенко.
Президент підкреслив, що і Україна, і Грузія сповна відчули військову агресію Росії, тому підвищення готовності та сумісності з країнами-членами та країнами-партнерами НАТО є надзвичайно важливими для Збройних Сил.
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