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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Порошенко рассказал, на каком уровне доверия находятся ВСУ среди всех госинститутов

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В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день приняла присягу 101-я отдельная бригада охраны Генштаба Вооруженных Сил Украины. Во время мероприятия Президент Украины Петр Порошенко отметил, что ВСУ пользуются самым высоким уровнем доверия среди всех государственных институтов.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 Канала Анастасия Крымова.

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Праздничные мероприятия начались с самого утра. Утром Петр Порошенко положил цветы в Парке Славы, затем он уже перешел в Национальный музей Украины во Второй мировой войне. Там приняла присягу 101-я отдельная бригада охраны Генштаба Вооруженных Сил.

В своей речи Петр Порошенко отмечал важность сегодняшних ВСУ, насколько они важны Украине в настоящее время в борьбе со страной-агрессором.

Вооруженные Силы Украины пользуются самым высоким среди всех государственных институтов Украины уровнем доверия. Они наша общая национальная гордость. Они плод совместной работы общества, государства, добровольцев, волонтеров, солдат, офицеров, генералов Вооруженных Сил. Это абсолютно, без всякого преувеличения, народная армия,
– заверил Президент Украины Петр Порошенко.

На присягу пришли родители и родственники новых военнослужащих. После того начали стягиваться уже люди, которые просто хотят присоединиться к празднованию. Также возле музея начнется праздничный концерт. Люди идут с цветами, приводят детей, рассказывают, что, действительно, этот праздник для них важен и они его не то, чтобы празднуют, но вспоминают о своих дедушек, прадедушек, бабушек и прабабушек, которые принимали участие во Второй мировой войне. Они приходят сюда, чтобы почтить их память.

Утром очень много улиц в центре города было перекрыто, поэтому не очень просто было добраться до мест, где происходили официальные мероприятия. Впрочем впоследствии ситуация более-менее наладилась, поэтому люди спокойно приходят и присоединяются к празднованию.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины 9 мая
Источник: 24 Канал
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