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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко розповів, на якому рівні довіри перебувають ЗСУ серед усіх держінститутів

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В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день прийняла присягу 101-а окрема бригада охорони Генштабу Збройних Сил України. Під час заходу Президент України Петро Порошенко зазначив, що ЗСУ користуються найвищим рівнем довіри серед усіх державних інститутів.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 Каналу Анастасія Кримова.

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Світкові заходи розпочалися від самого ранку. Вранці Петро Порошенко поклав квіти у Парку Слави, потім він вже перейшов до Національного музею України у Другій світовій війні. Там прийняла присягу 101-а окрема бригада охорони Генштабу Збройних Сил. 

У своїй промові Петро Порошенко наголошував на важливості сьогоднішніх ЗСУ, наскільки вони важливі Україні в даний час у боротьбі з країною-агресором.

Збройні Сили України користуються найвищим серед усіх державний інститутів України рівнем довіри. Вони наша загальна національна гордість. Вони плід спільної праці суспільства, держави, добровольців, волонтерів, солдат, офіцерів, генералів Збройних Сил. Це абсолютно, без жодного перебільшення, народна армія,
– запевнив Президент України Петро Порошенко.

На присягу прийшли батьки та родичі нових військовослужбовців. Після того почали стягуватися вже люди, які просто хочуть доєднатися до святкування. Також біля музею почнеться святковий концерт. Люди йдуть з квітами, приводять дітей, розповідають, що, дійсно, це свято для них важливе і вони його не те, щоби святкують, але згадують про своїх дідусів, прадідусів, бабусь і прабабусь, які брали участь у Другій світовій війні. Вони приходять сюди, аби вшанувати їхню пам'ять. 

Зранку дуже багато вулиць у центрі міста було перекрито, тож не дуже просто було дістатися до місць, де відбувались офіційні заходи. Втім згодом ситуація біль-менш налагодилася, тому люди спокійно приходять і доєднуються до святкування.

Теги: Новини України Петро Порошенко Збройні Сили України 9 травня
Джерело: 24 Канал
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