Порошенко шантажировал Садового мусором, – расследование проекта "Деньги"

Президент страны спокойно устраивает в одном из крупнейших городов техногенную катастрофу, от которой страдают обычные люди, и делает это только ради усиления своего политического влияния и снижения градуса критики.

Так охарактеризовал "мусорную блокаду" Львова 2016-2017 годов ведущий спецпроекта социальных расследований "Деньги" на телеканале 1+1 Александр Дубинский.

В сюжете журналисты показали "настоящие причины мусорной блокады Львова, которую организовал лично Порошенко". Речь идет об опубликованном накануне Андреем Садовым соглашении. Согласно ему, в обмен на снятие мусорной блокады от "Самопомочи" и ее лидера требовали публично поддерживать действующего Президента и критиковать его оппонентов.

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"Сторона 1 (Администрация Президента – прим. 24 канала) обеспечивает поддержку в решении утилизации ТБО в городе Львове и всячески содействует в вопросе обустройства нового полигона и вопросов, связанных с этим" (цитата из соглашения, – 24 канал). Таким образом, команда Порошенко фактически признала, что сама организовала проблемы с вывозом мусора", – говорится в сюжете.

Политтехнолог Андрей Золотарев в интервью для "Денег" говорит, что мусорная проблема Львова имела несколько причин.

"Тогда рейтинговые показатели у Садового были достаточно перспективные, рост к, пожалуй, конкуренту Петру Алексеевичу на президентских выборах. (...) А заодно Порошенко хотел усилить свои позиции в парламенте, которые на то время уже серьезно пошатнулись. Были очень непростые отношения с Арсением Яценюком. В БПП желали переформатировать большинство в свою пользу. Ему (Порошенко, – 24 канал) очень нужна была "Самопомич". И в этой борьбе все средства были хороши", – говорит Андрей Золотарев.

Напомним, 8 февраля Андрей Садовый обнародовал проект соглашения, которое ему предлагали подписать в Администрации Президента в обмен на снятие мусорной блокады со Львова. После отказа мэра Львова идти на такие требования, блокада усилилась и продолжалась более года. Садовый отмечает, что в случае необходимости готов передать документ на экспертизу в полицию и подтверждать свои слова под присягой в суде.



Проблемы с вывозом ТБО из города Львова начались в июне 2016 года после поджога местного полигона неизвестными и закрытия свалки. Попытки мэрии города использовать альтернативные полигоны встретили сопротивление со стороны силовых структур и органов государственной власти. В июне 2018 года Львов подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 35 миллионов евро, которые будут использованы для строительства первого в Украине современного завода по переработке ТБО.