22:13
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Порошенко шантажував Садового сміттям, – розслідування проекту "Гроші"

      518 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Президент країни спокійно влаштовує в одному із найбільших міст техногенну катастрофу, від якої страждають звичайні люди, і робить це тільки заради посилення свого політичного впливу та зменшення градусу критики.

      Так охарактеризував "сміттєву блокаду" Львова 2016-2017 років ведучий спецпроекту соціальних розслідувань "Гроші" на телеканалі 1+1 Олександр Дубинський.

      У сюжеті журналісти показали "справжні причини сміттєвої блокади Львова, яку організував особисто Порошенко". Йдеться про опубліковану напередодні Андрієм Садовим угоду. Відповідно до неї, в обмін на зняття сміттєвої блокади від "Самопомочі" та її лідера вимагали публічно підтримувати чинного Президента і критикувати його опонентів.

      Читайте також: Садовий пояснив, чому оприлюднив "сміттєву" угоду Порошенка

      "Сторона 1 (Адміністрація Президента – прим. ред.) забезпечує підтримку у вирішенні утилізації ТПВ у місті Львові та всіляко сприяє у питанні облаштування нового полігону та питань, пов’язаних із цим" (цитата із угоди, – ред.). Таким чином, команда Порошенка фактично визнала, що сама організувала проблеми із вивезенням сміття", – йдеться у сюжеті.

      Політтехнолог Андрій Золотарьов в інтерв’ю для "Грошей" каже, що сміттєва проблема Львова мала декілька причин.

      "Тоді рейтингові показники у Садового були достатньо перспективні, зростання до, мабуть, конкурента Петра Олексійовича на президентських виборах. (…) А заодно Порошенко хотів посилити свої позиції в парламенті, які на той час уже серйозно похитнулися. Були дуже непрості відносини з Арсенієм Яценюком. У БПП бажали переформатувати більшість на свою користь. Йому (Порошенку, – ред.) дуже потрібна була "Самопоміч". І в цій боротьбі усі засоби були доречні", – каже Андрій Золотарьов.

      Нагадаємо, 8 лютого Андрій Садовий оприлюднив проект угоди, яку йому пропонували підписати в Адміністрації Президента в обмін на зняття сміттєвої блокади з Львова. Після відмови мера Львова йти на такі вимоги, блокада посилилась і тривала понад рік. Садовий наголошує, що в разі потреби готовий передати документ на експертизу в поліцію та підтверджувати свої слова під присягою в суді.

      Проблеми з вивезенням ТПВ з міста Львів розпочались у червні 2016 року після підпалу місцевого полігону невідомими та закриття сміттєзвалища. Намагання мерії міста використати альтернативні полігони зустріли опір з боку силових структур та органів державної влади. У червні 2018 року Львів підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 35 мільйонів євро, які будуть використані для будівництва першого в Україні сучасного заводу з переробки ТПВ.

      blog_ava
      "Лягай, бандеро": скандальний поліцейський розповів свою версію, а Кива "вчинив би ще жорсткіше"
      сьогодні
      5805
      Теги: Новини політики Андрій Садовий Сміттєва блокада Львова Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 771
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      187
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 182
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4790
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      141
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук