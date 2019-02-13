Порошенко шантажував Садового сміттям, – розслідування проекту "Гроші"

Президент країни спокійно влаштовує в одному із найбільших міст техногенну катастрофу, від якої страждають звичайні люди, і робить це тільки заради посилення свого політичного впливу та зменшення градусу критики.

Так охарактеризував "сміттєву блокаду" Львова 2016-2017 років ведучий спецпроекту соціальних розслідувань "Гроші" на телеканалі 1+1 Олександр Дубинський.

У сюжеті журналісти показали "справжні причини сміттєвої блокади Львова, яку організував особисто Порошенко". Йдеться про опубліковану напередодні Андрієм Садовим угоду. Відповідно до неї, в обмін на зняття сміттєвої блокади від "Самопомочі" та її лідера вимагали публічно підтримувати чинного Президента і критикувати його опонентів.

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"Сторона 1 (Адміністрація Президента – прим. ред.) забезпечує підтримку у вирішенні утилізації ТПВ у місті Львові та всіляко сприяє у питанні облаштування нового полігону та питань, пов’язаних із цим" (цитата із угоди, – ред.). Таким чином, команда Порошенка фактично визнала, що сама організувала проблеми із вивезенням сміття", – йдеться у сюжеті.

Політтехнолог Андрій Золотарьов в інтерв’ю для "Грошей" каже, що сміттєва проблема Львова мала декілька причин.

"Тоді рейтингові показники у Садового були достатньо перспективні, зростання до, мабуть, конкурента Петра Олексійовича на президентських виборах. (…) А заодно Порошенко хотів посилити свої позиції в парламенті, які на той час уже серйозно похитнулися. Були дуже непрості відносини з Арсенієм Яценюком. У БПП бажали переформатувати більшість на свою користь. Йому (Порошенку, – ред.) дуже потрібна була "Самопоміч". І в цій боротьбі усі засоби були доречні", – каже Андрій Золотарьов.

Нагадаємо, 8 лютого Андрій Садовий оприлюднив проект угоди, яку йому пропонували підписати в Адміністрації Президента в обмін на зняття сміттєвої блокади з Львова. Після відмови мера Львова йти на такі вимоги, блокада посилилась і тривала понад рік. Садовий наголошує, що в разі потреби готовий передати документ на експертизу в поліцію та підтверджувати свої слова під присягою в суді.



Проблеми з вивезенням ТПВ з міста Львів розпочались у червні 2016 року після підпалу місцевого полігону невідомими та закриття сміттєзвалища. Намагання мерії міста використати альтернативні полігони зустріли опір з боку силових структур та органів державної влади. У червні 2018 року Львів підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 35 мільйонів євро, які будуть використані для будівництва першого в Україні сучасного заводу з переробки ТПВ.