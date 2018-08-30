Порошенко поменял главу СБУ Николаевщины

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Пасика начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Одновременно с этой должности уволен Алексей Лях.

Об этом свидетельствует указ на официальном сайте главы государства.

"Назначить Пасика Юрия Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", – говорится в тексте указа от 30 августа.

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Другим указом от 30 августа Порошенко уволил с этой должности Алексея Ляха